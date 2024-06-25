Отключения света: смягчат ли в Одессе графики 26 июня

При этом, как сообщают в «Укрэнерго», в период с 17:00 до 23:00 часов объем ограничений будет наибольшим.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Напомним, сегодня, 25 июня, графики почасовых отключений электричества будут действовать до 24:00.

В компании также напоминают, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже восьми с начала этого года ракетных ударов россиян по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому НЭК «Укрэнерго» вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

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