Відключення світла: чи пом’якшать в Одесі графіки 26 червня

При цьому, як повідомляють в «Укренерго», у період з 17:00 до 23:00 години обсяг обмежень буде найбільшим.

Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».

Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, графіки погодинних відключень електрики діятимуть до 24:00.

У компанії також нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів росіян по українських электропідстанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому НЕК «Укренерго» змушений вживати заходів щодо обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

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