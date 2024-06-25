Відключення світла: чи пом’якшать в Одесі графіки 26 червня

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», завтра, в середу, 26 червня 2024 року, в Одесі та Одеській області будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла протягом доби – з 00:00 до 24:00.
При цьому, як повідомляють в «Укренерго», у період з 17:00 до 23:00 години обсяг обмежень буде найбільшим.
Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».
Нагадаємо, сьогодні, 25 червня, графіки погодинних відключень електрики діятимуть до 24:00.
У компанії також нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів росіян по українських электропідстанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучається імпорт та аварійна допомога з Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому НЕК «Укренерго» змушений вживати заходів щодо обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
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