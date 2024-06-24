Еще больше ограничений на 25 июня: как будут действовать графики отключения света

Еще больше ограничений на 25 июня: как будут действовать графики отключения света

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, во вторник, 25 июня 2024 года, в Одесской области, как по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений электричества в течение суток – с 00:00 до 24:00.

Кроме того, сообщают в компании, с 02:00 до 05:00 и с 12:00 до 23:00 объем ограничений будет больше.

Причиной энергетики назвали рост энергопотребления в начале рабочей недели и сложная ситуация в энергосистеме после массированных атак россиян.

Узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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