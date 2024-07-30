Отключения света: к чему готовиться одесситам в последний день июля

Такой приятной новостью поделились в НЭК «Укрэнерго».

«Уже второй день Укрэнерго не дает команды на отключение, а это значит, что завтра, 31 июля, свет будет!» – подтвердили в ДТЭК «Одесские электросети».

При этом потребителей призывают пользоваться электричеством разумно, а мощные электроприборы желательно включать в период с 11:00 до 15:00 часов, когда производится больше электроэнергии.

Напомним, сегодняшний день, вторник, 30 июля, стал первым с мая днем без отключений света.

В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

Ранее советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко заявил, что ситуация с электроснабжением в Украине значительно улучшилась и следующие три месяца ограничения потребления, если и будут, то минимальными. Причиной улучшения ситуации стали спад аномальной жары и вывод из ремонта двух блоков АЭС.

При этом не следует забывать, что украинцы будут со светом, если российские террористы не будут наносить новые удары по энергообъектам.