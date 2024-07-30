Відключення світла: до чого готуватися одеситам в останній день липня

Такою приємною новиною поділились у НЕК «Укренерго».

«Уже другий день поспіль Укренерго не дає команди на відключення, а це означає, що завтра, 31 липня, світло буде!» – підтвердили у ДТЕК «Одеські електромережі».

При цьому споживачів закликають користуватися електрикою розумно. а потужні електроприлади бажано включати в період з 11:00 до 15:00 години, коли виробляється більше електроенергії.

Нагадаємо, сьогоднішній день, вівторок, 30 липня, став першим із травня днем ​​без відключень світла.

У разі зміни ситуації в енергосистемі щодо застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Раніше радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що ситуація з електропостачанням в Україні значно покращала і наступні три місяці обмеження споживання, якщо й будуть, то мінімальними. Причиною покращення ситуації стали спад аномальної спеки та виведення з ремонту двох блоків АЕС.

При цьому не слід забувати, що українці будуть зі світлом, якщо російські терористи не будуть завдавати нових ударів по енергооб’єктах.