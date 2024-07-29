30 июля может стать первым днем с мая без отключения света

По информации НЭК «Укрэнерго», завтра, во вторник, 30 июля 2024 года, отключения электроэнергии не прогнозируются.
Причина — снижение потребления из-за похолодания и возвращения в работу двух блоков АЭС.
При изменении ситуации в энергосистеме — о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно
Сегодня, 29 июля, с 20:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений.
Напомним, одна очередь отключений предусматривает 4 часа без света в сутки. Но если днем ограничения снимаются и отключения возможны только в вечернее время, время отключения может составлять примерно 2 часа.