Відключення світла 29 липня: обмежень все менше

Відключення світла 29 липня: обмежень все менше

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, у понеділок, 29 липня 2024 року, діятиме лише одна черга відключень електроенергії та лише у пік вечірнього споживання.

Так, одна черга відключень завтра буде застосовуватись з 16:00 до 23:00 години.

В решту годин обмежень не передбачається.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 липня, також застосовуватиметься лише одна черга відключень світла в період з 18:00 до 23:00 години.

Нагадаємо, одна черга відключень передбачає 4 години без світла на добу. Але якщо днем ​​обмеження знімаються і відключення можливі лише у вечірній час, час відключення може становити приблизно 2 години.

Раніше голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що завдяки тому, що спала аномальна спека і, відповідно, енергоспоживання знизилося, а також вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності, найскладніший період літа позаду, і ситуація покращуватиметься (зрозуміло, у разі відсутність ворожих атак на енергооб’єкти).

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