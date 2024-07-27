Как будут работать графики отключений света в воскресенье, 28 июля

Также сообщается, что в указанный период будет действовать одна очередь отключений.

В остальные часы ограничений не предвидится.

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас у энергетиков есть все причины ожидать, что самый сложный период лета – позади.

«Мы прошли очень сложные пару недель и сейчас действительно ситуация улучшилась. Это связано, прежде всего, с тем, что наконец-то спала абсолютно аномальная, рекордная, жара. Следовательно – уменьшилось потребление электроэнергии. И также, конечно, это связано с тем, что вышли из ремонта определенные энергогенерирующие мощности – долгожданные, важные для энергосистемы – которые, безусловно, придают нам мощности и сокращают дефицит»,

– сказал Кудрицкий на брифинге в «Украинском медиа центре».

По его словам, сейчас вместо сложного режима по 3-4 очереди будут применяться 1-2 очереди в зависимости от времени.

«В некоторые часы дефицит может быть меньше, в некоторые – немного больше. А в некоторые – мы даже имеем возможность не вводить никакие ограничения электропотребления. И если не будет каких-то новых масштабных повреждений электростанций – ситуация будет иметь тенденцию к улучшению. По крайней мере, в следующие несколько недель»,

– добавил глава правления «Укрэнерго».

Как сообщалось ранее, сегодня, 27 июля, стабилизационные отключения света действуют с 17:00 до 23:00 часов.