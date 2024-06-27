Отключения света 28 июня: обманывают ли украинцев энергетики?

Отключения света 28 июня: обманывают ли украинцев энергетики?

Завтра, в пятницу, 28 июня 2024 года, одесситов снова ждут стабилизационные отключения, предупреждают в ДТЭК «Одесские электросети». По команде НЭК Укрэнерго они будут продолжаться на протяжении суток.

Как уточняют в «Укрэнерго», завтра графики почасовых отключений будут применяться с 00:00 до 24:00.

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Напомним, сегодня, 27 июня, графики стабилизационных отключений будут применяться также все сутки, причем с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет наибольшим.

Продает ли Украина электричество за рубеж?

Как утверждает глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в настоящее время Украина не экспортирует электроэнергию в страны Евросоюза, но обеспечивает транзитные перетоки из одних европейских государств в другие.

«Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки. Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме. Некоторые люди видят, условно, 100 МВт на границе между Украиной и Венгрией и ошибочно или сознательно пишут: «Значит, Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу». Это не так», – уверяет Кудрицкий в интервью «Громадському».

По его словам, в этом случае Украина просто «транзитом передает электроэнергию без использования собственных ресурсов».

«Это не наш экспорт. Чтобы убедиться, что экспорт нулевой, можно просмотреть специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции. Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а Европа экспортирует электроэнергию в Украину. Благодаря этому импорту мы можем поддерживать более-менее стабильную ситуацию с отключениями», – отметил глава правления «Укрэнерго».

Читайте также: Мошенники распространяют фейк о «жестоких отключениях от электроэнергии».

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua