Отключения света 28 июня: обманывают ли украинцев энергетики?

Как уточняют в «Укрэнерго», завтра графики почасовых отключений будут применяться с 00:00 до 24:00.

Электроснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Узнать графики отключений в своей группе одесситы могут в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте ДТЭК в разделе «Отсутствует электроэнергия».

Напомним, сегодня, 27 июня, графики стабилизационных отключений будут применяться также все сутки, причем с 17:00 до 23:00 объем ограничений будет наибольшим.

Продает ли Украина электричество за рубеж?

Как утверждает глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, в настоящее время Украина не экспортирует электроэнергию в страны Евросоюза, но обеспечивает транзитные перетоки из одних европейских государств в другие.

«Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки. Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме. Некоторые люди видят, условно, 100 МВт на границе между Украиной и Венгрией и ошибочно или сознательно пишут: «Значит, Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу». Это не так», – уверяет Кудрицкий в интервью «Громадському».

По его словам, в этом случае Украина просто «транзитом передает электроэнергию без использования собственных ресурсов».

«Это не наш экспорт. Чтобы убедиться, что экспорт нулевой, можно просмотреть специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции. Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а Европа экспортирует электроэнергию в Украину. Благодаря этому импорту мы можем поддерживать более-менее стабильную ситуацию с отключениями», – отметил глава правления «Укрэнерго».

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