Відключення світла 28 червня: чи дурять українців енергетики?

Відключення світла 28 червня: чи дурять українців енергетики?

Завтра, у п’ятницю, 28 червня 2024 року, на одеситів знову чекають стабілізаційні відключення, попереджають у ДТЕК «Одеські електромережі». За командою НЕК Укренерго вони продовжуватимуться протягом доби.

Як уточнюють в «Укренерго», завтра графіки погодинних відключень будуть застосовуватись з 00:00 до 24:00.

Електропостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Дізнатися графіки відключень у своїй групі одесити можуть у чат-боті ДТЕК у Viber та Telegram, а також на сайті ДТЕК у розділі «Відсутня електроенергія».

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться також усю добу, причому з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде найбільшим.

Чи продає Україна електрику за кордон?

Як стверджує голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, наразі Україна не експортує електроенергію до країн Євросоюзу, але забезпечує транзитні перетоки з одних європейських держав до інших.

«Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Деякі люди бачать, умовно, 100 МВт на кордоні між Україною та Угорщиною — і помилково чи свідомо пишуть: «Значить, Україна експортує. Нас дурять. Нам вимикають світло, а самі продають електроенергію за кордон». Це не так», – запевняє Кудрицький в інтерв’ю «Громадському».

За його словами, у цьому випадку Україна просто «транзитом передає електроенергію не використовуючи власні ресурси».

«Це не наш експорт. Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями», – зазначив голова правління «Укренерго».

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