Отключения света в Одессе 27 июня: «светло-серые» графики также затронут

Отключения света в Одессе 27 июня: «светло-серые» графики также затронут

Завтра, в четверг, 27 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света, то есть электричество как для промышленных, так и для бытовых по требителей будут подавать по графикам.

По информации НЭК «Укрэнерого», графики почасовых отключений будут применяться в течение суток – то есть с 00:00 до 24:00. Кк и сегодня, наиболее большим объем ограничений будет с 17:00 до 23:00.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Как уточнили в ДТЭК Одесские элекьтросети, с 17:00 до 23:00 большая вероятность отключений в «светло-серых» зонах.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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