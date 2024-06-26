Отключения света в Одессе 27 июня: «светло-серые» графики также затронут

Завтра, в четверг, 27 июня 2024 года, в Одессе и Одесской области продолжат действовать стабилизационные отключения света, то есть электричество как для промышленных, так и для бытовых по требителей будут подавать по графикам.
По информации НЭК «Укрэнерого», графики почасовых отключений будут применяться в течение суток – то есть с 00:00 до 24:00. Кк и сегодня, наиболее большим объем ограничений будет с 17:00 до 23:00.
Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Как уточнили в ДТЭК Одесские элекьтросети, с 17:00 до 23:00 большая вероятность отключений в «светло-серых» зонах.