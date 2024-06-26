Отключения света в Одессе 27 июня: «светло-серые» графики также затронут

По информации НЭК «Укрэнерого», графики почасовых отключений будут применяться в течение суток – то есть с 00:00 до 24:00. Кк и сегодня, наиболее большим объем ограничений будет с 17:00 до 23:00.

Энергоснабжение объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Как уточнили в ДТЭК Одесские элекьтросети, с 17:00 до 23:00 большая вероятность отключений в «светло-серых» зонах.