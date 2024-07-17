Одесситам обещают больше отключений света

По команде НЭК Укрэнерго в течение всех суток 17 июля 2024 года в Одессе и Одесской области будут действовать стабилизационные отключения. Большую часть суток будут задействованы три очереди отключений, а вечером — четыре очереди одновременно.
Отключения будут происходить в серой и в светло-серой зоне, сообщает официальный телеграм-канал Одесского горсовета.
- С 06:00 до 17:00 и с 22:00 до 24:00 будут действовать три очереди (до 12 часов без света в сутки),
- С 17:00 до 22:00, во время вечернего пика потребления, будут задействованы четыре очереди отключений одновременно.
«В течение дня прогнозируется значительный дефицит, поэтому отключения будут происходить в светло-серой зоне. Рекомендуем планировать свой день с учетом этой информации», — сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Напомним, Украина больше не будет переходить на «летнее» время и обратно – на «зимнее» время. Соответствующий законопроект поддержала во вторник, 16 июля 2024 года, Верховная Рада.