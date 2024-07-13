Отключения света 14 июля: как будут работать воскресные графики

В соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», завтра, в воскресенье, 14 июля 2024 года, в Одессе продлятся стабилизационные отключения света, причем, несмотря на выходной день, они продлятся в течение всех суток.
Так, с 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.
А в компании ДТЭК «Одесские электросети» уточняют: завтра велика вероятность отключений в «светло-серой» зоне, но при этом «света должно быть больше, чем в течение рабочей недели».
Аналогично графики отключений действуют и сегодня, в субботу, 13 июля.
Причиной столь жестких ограничений энергетики называют дефицит электроэнергии из-за установившейся в Украине аномально жаркой погоды.