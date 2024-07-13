Отключения света 14 июля: как будут работать воскресные графики

Отключения света 14 июля: как будут работать воскресные графики

В соответствии с распоряжением НЭК «Укрэнерго», завтра, в воскресенье, 14 июля 2024 года, в Одессе продлятся стабилизационные отключения света, причем, несмотря на выходной день, они продлятся в течение всех суток.

Так, с 7:00 до 15:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.

А в компании ДТЭК «Одесские электросети» уточняют: завтра велика вероятность отключений в «светло-серой» зоне, но при этом «света должно быть больше, чем в течение рабочей недели».

Аналогично графики отключений действуют и сегодня, в субботу, 13 июля.

Причиной столь жестких ограничений энергетики называют дефицит электроэнергии из-за установившейся в Украине аномально жаркой погоды.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua