Відключення світла 14 липня: як працюватимуть недільні графіки

Відключення світла 14 липня: як працюватимуть недільні графіки

Відповідно до розпорядження НЕК «Укренерго», завтра, в неділю, 14 липня 2024 року, в Одесі продовжаться стабілізаційні відключення світла, причому, незважаючи на вихідний день, вони діятимуть протягом усієї доби.

Так, з 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, а в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.

А в компанії ДТЕК «Одеські електромережі» уточнюють: завтра велика ймовірність відключень у «світло-сірій» зоні, але при цьому «світла має бути більшим, ніж протягом робочого тижня».

Аналогічно графіки відключень діють і сьогодні, у суботу, 13 липня.

Причиною таких жорстких обмежень енергетики називають дефіцит електроенергії через аномально спекотну погоду.

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