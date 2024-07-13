Відключення світла 14 липня: як працюватимуть недільні графіки

Відповідно до розпорядження НЕК «Укренерго», завтра, в неділю, 14 липня 2024 року, в Одесі продовжаться стабілізаційні відключення світла, причому, незважаючи на вихідний день, вони діятимуть протягом усієї доби.
Так, з 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, а в інші години діятимуть три черги відключень одночасно.
А в компанії ДТЕК «Одеські електромережі» уточнюють: завтра велика ймовірність відключень у «світло-сірій» зоні, але при цьому «світла має бути більшим, ніж протягом робочого тижня».
Аналогічно графіки відключень діють і сьогодні, у суботу, 13 липня.
Причиною таких жорстких обмежень енергетики називають дефіцит електроенергії через аномально спекотну погоду.