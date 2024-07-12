Будет ли больше света на выходных: как будут действовать графики отключений в субботу 13 июля

В субботу, 13 июля, из-за аномально жаркой погоды и, соответственно, увеличенного дефицита электроэнергии отключения света будут продолжаться в течение всех суток. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».
В субботу, 13 июля по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток
Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.
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