Будет ли больше света на выходных: как будут действовать графики отключений в субботу 13 июля

Будет ли больше света на выходных: как будут действовать графики отключений в субботу 13 июля

В субботу, 13 июля, из-за аномально жаркой погоды и, соответственно, увеличенного дефицита электроэнергии отключения света будут продолжаться в течение всех суток. Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

В субботу, 13 июля по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток  

Киев, Киевская область, Одесская область, Донецкая область, Днепропетровская область: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 00:00 до 06:00 и с 19:00 до конца суток.

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