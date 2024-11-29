Вимкнення світла в Одесі 30 листопада

Стабілізаційні вимкнення електрики, запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада, коли знову постраждали енергооб’єкти, триватимуть і завтра, у суботу, 30 листопада 2024 року. Якими будуть графіки, дізнавалося «Одеське життя».
За інформацією компанії «Укренерго», 30 листопада у перших чотирьох груп відключатимуть світло двічі на 5-7 годин сумарно, а в п’ятої та шостої – один раз на три години.
При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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