Вимкнення світла в Одесі 30 листопада

За інформацією компанії «Укренерго», 30 листопада у перших чотирьох груп відключатимуть світло двічі на 5-7 годин сумарно, а в п’ятої та шостої – один раз на три години.

При цьому в компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

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