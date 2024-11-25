Відключення світла в Одесі 26 листопада: хто увесь день буде зі світлом

Стабілізаційні відключення електрики, введені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада, коли знову постраждали енергооб’єкти, продовжаться і завтра, у вівторок, 26 листопада 2024 року. Якими будуть графіки понеділка, дізнавалося «Одеське життя».
За інформацією компанії «Укренерго», 26 листопада у деяких груп взагалі не відключатимуть світло, у когось вимкнуть лише один раз на три години, а в четвертій групі — вимикатимуть двічі на дві та чотири години.
При цьому у компанії нагадують: час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
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