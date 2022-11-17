Отключения света в Одессе: Труханов просит сохранять спокойствие (видео)

Мэр Одессы Геннадий Труханов обратился к одесситам в связи с критической ситуацией с электроснабжением города, сообщает пресс-служба мэрии.
В своем видеообращении городской голова Одессы напоминает, что российские оккупанты продолжают воевать с мирным населением и наносить удары по критической инфраструктуре.
«В результате ракетных атак по территории Украины вся энергосистема государства работает на грани своих возможностей, в аварийном состоянии.
В целях стабилизации и балансировки энергосистемы осуществляются экстренные отключения энергопотребителей.
Вместе с нарушением работы систем электроснабжения города происходит отключение объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе котельных, бойлерных, теплопунктов, насосных станций»,
– говорит Труханов.
По его словам, сотрудники коммунальных предприятий вместе с коллегами из ДТЭК «Одесские электросети» и филиалом «Инфоксводоканала» круглосуточно находятся на рабочих местах и выполняют все необходимые работы по ликвидации аварийных ситуаций или их предупреждению.
«Уважаемые одесситы! В это непростое время прошу вас сохранять спокойствие и с пониманием относиться к тому, что происходит в городе и стране в целом»,
– призывает горожан мэр.
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