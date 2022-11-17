Отключение света в Одесской области: какова ситуация на вечер 17 ноября? (видео)

Со среды, 16 ноября 2022 года, в Одесской области действуют экстренные отключения электричества. Почасовые графики стабилизационных отключений, введенные ранее, пока не действуют.

Об этом сообщил сегодня, 17 ноября, директор Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской областной военной администрации (ОВА) Антон Шалигайло. Его видеообращение опубликовала пресс-служба ОВА.

«Со вчерашнего дня в области происходят экстренные отключения света… На сегодняшний день энергетики вынуждены выполнять аварийные отключения значительной части потребителей города и области. Такие ограничения введены во всех регионах страны. Причиной являются ракетные удары, нанесенные врагом по объектам энергетики, повлекшие серьезные нарушения в энергосистеме государства»,

– отмечает директор Департамента систем жизнеобеспечения.

Одесская ОВА просит с пониманием отнестись к сверхсложному положению дел в энергетике.

По словам Шалигайло, сейчас энергетики ДТЭК и Укрэнерго во взаимодействии с военной администрацией изыскивают возможность исправить ситуацию с продолжительностью и географией применения ограничений.

Ранее генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети» Дмитрий Григорьев сообщил, что ситуация с энергетическими системами в стране критическая. В Одесской области без света остаются 70% клиентов ДТЭК. На восстановление может уйти неделя.