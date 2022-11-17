Часть Одессы уже больше суток без света

В Одессе продолжаются экстренные отключения электроэнергии. При этом ранее опубликованные графики не действуют. Отключают свет там, где есть угроза исправности энергосистемы.

Массовые отключения света в Одессе, которые начались 16 ноября, продолжаются и сегодня. При этом если одни кварталы или улицы уже почти сутки сидят без электричества, то другие под отключения не попали вовсе.

Плановые графики отключений, которые составили и опубликовали в ДТЭК «Одесские электросети», сейчас не задействованы. Энергетики отключают свет на тех линиях, где ситуация критическая и грозит аварией.

Но одесситов все равно удивляет и возмущает что в одном доме может более суток не быть света, а через улицу в домах свет не отключали вовсе.

Причем группы домов, где света нет 30 часов и более, есть во всех районах города: на Таирова, в Центре, на Котовского, Черемушках и других.

Глава транспортной комиссии в Одесском горсовете Петр Обухов тоже хочет разобраться, почему свет отключают так странно.

«У меня один простой вопрос к ДТЭК Одесские электросети

Почему многие дома сидят по 15-20-30 часов без света, а другим его не выключают вообще?

Мы понимаем, что мощности не хватает на весь город. Но имейте же совесть и человечность! Переключайте каждые 3-4 часа на разные группы домов. Я уж не говорю, о каком-нибудь графике, чтобы люди могли что-то планировать. Но дайте всем возможность хоть зарядить устройства и приготовить еду!», — написал он у себя facebook.

Пока разъяснений от энергетиков о сложившейся ситуации не поступало.

Напомним, что перебои со светом в Одессе и других украинских городах начались после массированного ракетного удара российских агрессоров по объектам энергетической инфраструктуры 15 ноября.