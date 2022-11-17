Утренний ракетный удар по Одессе: в ВСУ сообщили подробности

Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», с акватории Черного моря враг совершил пуск «Калибров», а с использованием тактической авиации с двух бомбардировщиков Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования.

В результате атаки был поражен логистический объект в областном центре.

Пострадало 1 гражданское лицо.

Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий.

6 ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем.

Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что российские агрессоры попали ракетой по инфраструктурному объекту.

Из-за обстрелов в Одессе возникли большие перебои с электроснабжением.