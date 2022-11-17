Утренний ракетный удар по Одессе: в ВСУ сообщили подробности

Утром 17 ноября россия нанесла по Одесской области удар крылатыми ракетами.
Как сообщили в Оперативном командовании «Юг», с акватории Черного моря враг совершил пуск «Калибров», а с использованием тактической авиации с двух бомбардировщиков Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования.
В результате атаки был поражен логистический объект в областном центре.
Пострадало 1 гражданское лицо.
Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий.
6 ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем.
Ранее глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что российские агрессоры попали ракетой по инфраструктурному объекту.
Из-за обстрелов в Одессе возникли большие перебои с электроснабжением.