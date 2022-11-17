В Одесской области 70% домов остаются без света: когда электричество вернется в квартиры?

Ситуация с энергетическими системами в стране критическая. В Одесской области без света остаются 70% клиентов ДТЭК. На восстановление может уйти неделя.

Об этом на пресс-конференции 17 ноября сообщил Генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Он отметил, что дома и улицы, на электросетях которых нет критически важных объектов, не получат электричества до стабилизации ситуации.

«Те 30%, которые имеют напряжение, относятся к клиентам, которые остаются со светом, на линиях которых имеются важные объекты. Не только больницы, но некоторые насосные водоканалов, мощности теплогенерирующих компаний, питающие объекты тех ребят, которые смотрят на наше небо», — сказал Григорьев.

Напомним, что в Украине с 15 ноября действуют экстренные отключения света. Необходимось в них возникла после массированной ракетной атаки российских агрессоров в этот же день

Плановые графики не действуют. В Одессе у большинства горожан электричество есть примерно по два часа в день.

Жителей Одессы и области просят подготовиться к увеличению времени ограничения электроснабжения: произвести необходимый запас воды, заранее зарядить устройства и павербанки.

Фото УНИАН