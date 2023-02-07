Отключения света в Одессе 7 февраля: новости хорошие и не очень

Во вторник, 7 февраля 2023 года в Одессе продолжаются экстренные отключения света. Энергетики стремятся к графику: 2 часа со светом, 8 – без. Но уже со следующей недели могут вернуться заранее опубликованные графики, где свет будут включать 3 через шесть.

Об этом сообщают в компании ДТЭК и Одесской военной районной администрации.

Так, энергетики сообщают, что ремонт оборудования продолжается, но пока они по-прежнему вынуждены подключать свет в такой очередности: два часа со светом, восемь без.

Это не очень хорошие новости. Но есть и обнадеживающая информация.

Так, глава Одесской районной администрации Юрий Крук сообщил, что часть ремонтных работ на аварийных объектах энергетической инфраструктуры энергетики планируется завершить до конца недели.

Это позволит выйти на доаварийные графики отключений света в Одессе: три через шесть часов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе борются с энергетическим кризисом. Чтобы освободить больше мощностей для населения, все больше объектов критической инфраструктуры подключают к генераторам. Работают «Пункты несокрушимости».

Также мы сообщали, когда в Одессе ликвидируют последствия аварии на электрооборудовании.

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