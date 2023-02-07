Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 7 февраля: новости хорошие и не очень

Отключения света в Одессе 7 февраля: новости хорошие и не очень

Во вторник, 7 февраля 2023 года в Одессе  продолжаются экстренные отключения света. Энергетики стремятся к графику: 2 часа со светом, 8 – без. Но уже со следующей недели могут вернуться заранее опубликованные графики, где свет будут включать 3 через шесть.

Об этом сообщают в компании ДТЭК и Одесской военной районной администрации.

Так, энергетики сообщают, что ремонт оборудования продолжается, но пока они по-прежнему вынуждены подключать свет в такой очередности: два часа со светом, восемь без.

Это не очень хорошие новости. Но есть и обнадеживающая информация.

Так, глава Одесской районной администрации Юрий Крук сообщил, что часть ремонтных работ на аварийных объектах энергетической инфраструктуры энергетики планируется завершить до конца недели.

Это позволит выйти на доаварийные графики отключений света в Одессе: три через шесть часов.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как в Одессе борются с энергетическим кризисом. Чтобы освободить больше мощностей для населения, все больше объектов критической инфраструктуры подключают к генераторам. Работают «Пункты несокрушимости».

Также мы сообщали, когда в Одессе ликвидируют последствия аварии на электрооборудовании.

Читайте также: Спасут ли Одессу плавучие электростанции?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить