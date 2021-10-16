Завтра, в воскресенье, 17 октября, в Одессе из-за плановых работ энергетики планируют на время оставить без света жителей трех улиц.
Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».
Согласно приведенным данным, электричество отключат по таким адресам:
- Южная-Авангард улица, 19/1 с 09:00 до 19:00;
- Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8 с 09:00 по 20:00;
- Южная улица, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34 с 09:00 по 19:00.
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