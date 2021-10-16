Если вы, как и я, живете где-то в районе Украинского театра, то такое еще недавно «не наше» понятие, как «блэкаут», вошло в ваш обиход ничуть не хуже, чем тот же «локдаун». В общем, я о создании нам «темной», как вы поняли.

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