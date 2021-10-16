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Отключения света в Одессе 17 октября: сколько улиц обесточат в воскресенье?

Отключения света в Одессе 17 октября: сколько улиц обесточат в воскресенье?

Завтра, в воскресенье, 17 октября, в Одессе из-за плановых работ энергетики планируют на время оставить без света жителей трех улиц.
Об этом сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на компанию «ДТЭК Одесские электросети».

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Согласно приведенным данным, электричество отключат по таким адресам:

  1. Южная-Авангард улица, 19/1 с 09:00 до 19:00;
  2. Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8 с 09:00 по 20:00;
  3. Южная улица, 17, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 34 с 09:00 по 19:00.

Также читайте о блэкауте и электричестве:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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