Вопрос – ответ: как получить компенсацию за перебои со светом?

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), решила усилить ответственность компаний, которые поставляют электроэнергию, за некачественные услуги потребителям.

Теперь за несоблюдение установленных стандартов можно требовать от облэнерго компенсацию, причем речь идет как о плановых отключениях, так и об аварийных ситуациях.

Для соблюдения прав потребителей

Постановление НКРЭКУ включает несколько новых условий для поставщика:

Потребители, которые присоединены к сети по трехфазной схеме, имеют право на компенсацию, если более суток отсутствует одна фаза.

С 1 января 2022 года допустимая продолжительность аварийных перерывов электроснабжения сократится с 24 до 22 часов.

Максимальная продолжительность планового отключения света сократится вдвое — с 24 до

12 часов в не зимние месяцы, и до шести часов — в зимние месяцы.

Если запланирован большой ремонт или какие-то масштабные работы в сети, допускается перерыв в электроснабжении на 24 часа в не зимние месяцы. Зимой же свет не имеют права отключить дольше, чем на восемь часов. Ранее допускался перерыв на двое суток.

Как получить компенсацию?

Обязанность выявлять нарушения стандартов качества электроэнергии и выплачивать компенсацию потребителям возложена на операторов распределения и компанию-поставщика. Но по собственной инициативе они делают это крайне редко. Поэтому потребитель сам может обратиться в компанию, с которой заключен договор, с соответствующим заявлением.

Однако, как объяснила член НКРЭКУ Ольга Бабий, по новым правилам компенсация должна прийти автоматически в платежке за месяц, в котором был перерыв в электроснабжении. Если компенсацию не предоставили, потребитель должен обратиться в НКРЭКУ. Если из-за скачка напряжения у потребителя сгорели бытовые приборы, то он должен обращаться в облэнерго за компенсацией, а в случае возникновения спора — этот вопрос рассмотрит Государственная инспекция по энергетическому надзору.

НКРЭКУ приняла решение увеличить сумму компенсации потребителям за некачественные услуги по поставке электроэнергии:

С 1 января 2022 года компенсация за превышение продолжительности аварийного перерыва более суток увеличится с 200 гривен до 300 гривен.

Также увеличили компенсацию со 100 до 200 гривен за превышение сроков устранения некачественной поставки электроэнергии.

О стандарте качества услуг

С 1 июля этого года начал действовать стандарт качества электроснабжения. Так, максимальное количество отключений в течение 12 месяцев, которые длятся более часа:

не должно превышать шести (для городов и пгт) или восьми (для сел) — если речь идет об аварийных отключениях по вине компании;

не может быть более 11, если это плановые перерывы.

Если за предыдущий год количество допустимых отключений превышает стандарт, то потребитель имеет право на компенсацию. Дополнительно возместят по 50 гривен за каждый сверхурочный перерыв. Учитываются также месяцы до 1 июля 2021 года.

Ранее мы рассказывали о том, как изменятся платежки за электричество.