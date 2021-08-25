Новые тарифы на электричество: как цена зависит от типа счетчика?

Постановлением Кабмина №859 от 11 августа введены новые тарифы на электроэнергию для населения. Для некоторых граждан свет теперь будет стоить дешевле, другим придется заплатить больше.

«Одесская жизнь» выяснила, какие тарифы будут действовать для разных видов электрических счетчиков.

С 1 октября при потреблении до 250 кВт в месяц тариф на электроэнергию составит 1,44 грн./кВт. Для тех, кто потребляет больше 250 кВт в месяц, тариф остается прежним — 1,68 грн./кВт.

Эти расценки будут действовать по 30 апреля 2022 года.

Цена в 1,44 грн./кВт доступна только индивидуальным и коллективным потребителям для удовлетворения бытовых нужд. Сниженный тариф применим к общежитиям и компаниям, которые держат на балансе имущество, которое используется для компактного поселения внутренне перемещенных лиц. Также новый тариф распространяется на использование электроэнергии в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели, освещение дворов, лестниц и номерных знаков. Технические цели и освещение территории также по льготной цене смогут оплачивать дачные и дачно-строительные кооперативы, садовые общества и гаражно-строительные кооперативы.

Кроме того, тариф на электричество может меняться при наличии счетчика. Так, для потребителей с многотарифным способом учета в зависимости от времени использования будет применяться коэффициент к фиксированной цене.

С двухзонным счетчиком в ночное время, с 23.00 до 07.00, коэффициент составит 0,5 фиксированной цены — то есть потребитель будет оплачивать половину тарифа — 0,72 грн./кВт. В остальное время для них действует фиксированный тариф — 1,44 грн./кВт.

С трехзонным счетчиком в ночное время, с 23.00 до 07.00, коэффициент составит 0,4 тарифа — 0,576 грн./кВт. При этом в пиковые промежутки (8.00-11.00 и 20.00-22.00) владельцы трехзонных счетчиков будут платить 1,5 тарифа на электроэнергию — 2,16 грн./кВт. В остальное время для них также действует фиксированный тариф — 1,44 грн./кВт.

Ранее мы рассказывали о том, сколько мы будем платить за свет по новым тарифам на электричество.