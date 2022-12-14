Отключения света в Одессе 14 декабря: ситуация сейчас и чего ожидать

В Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Чем они отличаются от экстренных, читайте в нашем материале.

В ДТЭК «Одесские энергосети» сообщают, что во вторник 14 декабря, в Одессе действуют аварийные отключения электроэнергии, а в области – экстренные.

Экстренные отключения используются энергетиками в случае нехватки мощности в электросети. При этом оборудование остается исправным.

Аварийные, помимо нехватки мощности, связаны с выходом из строя оборудования. В Одессе сейчас именно такая проблема. После того, как свет подают потребителям, резко возрастает нагрузка на оборудование, и оно входит из строя. В таких случах на место выезжает аварийная бригада.

Как ранее сообщалось, сейчас в Одесской области работает более двухсот ремонтных бригад.

Что будет с отключениями света в Одессе в ближайшее время

Энергетики пока стараются обеспечить такие условия работы энергосетей, чтобы свет подавался каждому потребителю два раза в сутки по четыре часа.

Опыт прежних блэкаутов показывает, что на это понадобится около недели. Напомним, что последний обстрел был 10 декабря.

После этого в ДТЭК будут стараться перейти к плановым отключениям по заранее опубликованному графику. Конечно, при условии, что больше не будет новых обстрелов и попаданий по нашим объектам энергоинфраструктуры.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что противник использует любую информацию о ходе восстановительных работ на украинской энергоинфраструктуре для новых ударов. Поэтому сообщать о них будут меньше.

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