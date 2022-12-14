Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 14 декабря: ситуация сейчас и чего ожидать

Отключения света в Одессе 14 декабря: ситуация сейчас и чего ожидать

В Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Чем они отличаются от экстренных, читайте в нашем материале.

В ДТЭК «Одесские энергосети» сообщают, что во вторник 14 декабря, в Одессе действуют аварийные отключения электроэнергии, а в области – экстренные.

Экстренные отключения используются энергетиками в случае нехватки мощности в электросети. При этом оборудование остается исправным.

Аварийные, помимо нехватки мощности, связаны с выходом из строя оборудования. В Одессе сейчас именно такая проблема. После того, как свет подают потребителям, резко возрастает нагрузка на оборудование, и оно входит из строя. В таких случах на место выезжает аварийная бригада.

Как ранее сообщалось, сейчас в Одесской области работает более двухсот ремонтных бригад.

Что будет с отключениями света в Одессе в ближайшее время

Энергетики пока стараются обеспечить такие условия работы энергосетей, чтобы свет подавался каждому потребителю два раза в сутки по четыре часа.

Опыт прежних блэкаутов показывает, что на это понадобится около недели. Напомним, что последний обстрел был 10 декабря.

После этого в ДТЭК будут стараться перейти к плановым отключениям по заранее опубликованному графику. Конечно, при условии, что больше не будет новых обстрелов и попаданий по нашим объектам энергоинфраструктуры.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что противник использует любую информацию о ходе восстановительных работ на украинской энергоинфраструктуре для новых ударов. Поэтому сообщать о них будут меньше.

Читайте также:

Почему у соседей есть свет, а у меня нет?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить