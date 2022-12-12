Одесситам будут меньше рассказывать о ситуации с подачей электричества

Противник использует любую информацию о ходе восстановительных работ на украинской энергоинфраструктуре для новых ударов. Поэтому сообщать о них будут меньше.

Об этом в своем вечернем видеообращении рассказал глава Одесской областной военной администрации Максим Марченок.

Он сообщил, что любые новости, касающиеся подачи электроэнергии и, особенно, восстановления повреждений, враг использует для нанесения повторных ударов и планирования новых.

Поэтому, в связи с чувствительностью такой информации, сообщать ее населению будум очень ограниченно.

«Прошу отнестись с пониманием и доверять нам. Когда ситуация с электроснабжением улучшится, каждый из нас и так это почувствует», — сказал Максим Марченко.

Напомним, что в результате обстрелов ракетами и дронами-камикадзе 5 и 10 декабря, Одесса и область на некоторое время оставались без света. На восстановление поврежденного оборудования может уйти несколько месяцев. Пока же одесситам приходится мириться с длительными отключениями света.



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