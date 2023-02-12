Отключения света в Одессе 12 февраля: неожиданная новость от энергетиков

В воскресенье, 12 февраля 2023 года, свет в Одессе и области отключать не будут.

Такую неожиданную и приятную новость сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

В сообщении сказано, что на 12 февраля «Укрэнерго» не предоставлял ограничения потребления электроэнергии.

Это позволяет сегодня не отключать свет в Одесской области.

Однако при перегрузке сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.

Это при том, что еще вчера сообщалось, что из-за последней российской атаки 10 февраля и повреждений объектов энергетики, вчера отключения света были дольше запланированного.

Сегодняшний день без отключений не является специально запланированной датой для замеров потребления тока в обычном режиме, которая анонсировалась ранее на 20 февраля, но потом сообщили о ее переносе.

Напомним, что с 9 февраля в Одессе действуют новые графики отключения электроэнергии. Теперь все потребители разделены на 6 групп отключений с тем чтобы, как отмечают в ДТЭК, «обеспечить справедливость и поочередность подачи света всем жителям Одессы и области».

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