Отключения света: как будут работать школы

На прошлой неделе в Украине начала отключать свет. Школьники как раз были на каникулах. Но с понедельника, 31 октября, занятия возобновятся. И встает вопрос, как учиться детям, если не будет света.

Ответить на него попробовала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

На своей странице в Facebook она написала, что педагоги готовятся к вариантам отключения света, в школах конструируют модели проведения уроков в разное время.

Чего ждать родителям:

Графика отключений. Четкого, но с пониманием, что он может нарушаться (аварии и т.п.). Его ждут от энергетиков и педагоги. И после предоставления графика отключения света образованию нужно будет несколько дней на создание расписаний. Поэтому сначала школы начнут занятия так, как это было до каникул, а потом перестроят расписание сообразно графику отключений;

Возможное объединение учащихся разных классов параллели в группы в зависимости от места жительства и графика отключения света;

От классного руководителя информации о времени и расписании уроков и ссылке на них. Возможны изменения привычного расписания, потому что есть предметы, которые обязательно нуждаются в ежедневном контакте с учителем, то, что можно почитать самостоятельно и затем обсудить.

Уменьшение объема и характера домашних задач потому что дети не будут иметь возможности работать в инете или с книгой без света.

Что рекомендуют сделать сейчас:

загрузить электронные версии учебников, если нет бумажных, чтобы с ними можно было работать в автономном режиме;

дополнительно просмотреть свой органайзер, чтобы по телефону или лично регулировать подключение ребенка к урокам. Многим нужно родительское внимание на этот счет.

помнить, что урок можно просмотреть на сайте Департамента (там есть все по программе), как исключение и помощь.

«Будет штормить, но прогнозирую, что с четким графиком через несколько дней образование настроится», — написала Елена Буйневич.

Фото: titus.kz