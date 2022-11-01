Отключения света 1 ноября: чего ждать одесситам?

Для устранения последствий недавних атак российских террористов Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» вводит ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в ряде областей страны. Об этом сообщается на Facebook-странице «Укрэнерго».

Так, сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны.

Как можно заметить, Одесской области в списке на ограничения энергопотребления нет.

В компании также напомнили, что временные контролируемые ограничения всех категорий потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, поддержать устойчивую балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками вражеских дронов.

Как сообщалось ранее, с 17:00 часов понедельника, 31 октября, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Одессе и Одесской области были введены стабилизационные отключения света. Также были опубликованы обновленные графики потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области.

Напомним, утром 31 октября рашисты нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины.