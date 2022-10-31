Ракетный террор 31 октября: над Одесской областью сбили 2 крылатых смерти

Сегодня, в понедельник, 31 октября 2022, с раннего утра, рашистские агрессоры в очередной раз осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

По сообщению Командования Воздушных сил ВСУ, рашисты выпустили из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области рф.

При этом 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. В частности, как информирует Воздушное командование «Юг», на Юге нашей страны силы противовоздушной обороны успешно сбили 12 российских крылатых ракет и вертолет КА-52.10 ракет уничтожены над территорией Николаевской области и еще 2 – над Одесчиной. А вертолет сбили в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, сегодня в течение дня угроза нанесения ракетных ударов по Украине, в частности, по Одессе и области остается чрезвычайно высокой. Жителям напоминают: во время сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно следовать в укрытия и придерживаться правил безопасности.