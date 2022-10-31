Новости Одессы и Одесской области

Ракетный террор 31 октября: над Одесской областью сбили 2 крылатых смерти

Ракетный террор 31 октября: над Одесской областью сбили 2 крылатых смерти

Сегодня, в понедельник, 31 октября 2022, с раннего утра, рашистские агрессоры в очередной раз осуществили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

По сообщению Командования Воздушных сил ВСУ, рашисты выпустили из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области рф.

При этом 44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил. В частности, как информирует Воздушное командование «Юг», на Юге нашей страны силы противовоздушной обороны успешно сбили 12 российских крылатых ракет и вертолет КА-52.10 ракет уничтожены над территорией Николаевской области и еще 2 – над Одесчиной. А вертолет сбили в Херсонской области.

Как сообщалось ранее, сегодня в течение дня угроза нанесения ракетных ударов по Украине, в частности, по Одессе и области остается чрезвычайно высокой. Жителям напоминают: во время сигнала воздушной тревоги необходимо немедленно следовать в укрытия и придерживаться правил безопасности.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить