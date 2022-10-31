Отключение света в Одессе: обнародованы новые графики

С 17:00 часов понедельника, 31 октября 2022 года согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» в Одессе и Одесской области снова введены стабилизационные отключения света.

Обновленный график потенциальных отключений обнародовала компания «ДТЭК Одесские электросети».

«Ситуация в энергосистеме напряженная. Просим вас поддержать энергетиков в борьбе за энергофронт. Для этого потребляйте электроэнергию умеренно – включайте энергоемкие приборы поочередно, максимально снизьте потребление электроэнергии с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров», – сказано в сообщении.

Обновленные графики потенциальных отключений света в Одессе и Одесской области:

Помимо этого, энергетики напоминают о возможности аварий на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), из-за чего потребители также могут остаться без света.

Если после отмены стабилизационного отключения свет так и не появился, в ДТЭК просят сообщать об этом через каналы коммуникации Viber или Telegram-бот либо на странице компании в Facebook.

Ранее сообщалось, что сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины.

Но стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, были отменены.