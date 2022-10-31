Утренний обстрел Украины: отключат ли вечером свет в Одессе?

Утром 31 октября российские агрессоры вновь обстреливали энергообъекты Украины. Но одесситы могут выдохнуть – в нашем регионе стабилизационных отключений электроэнергии не будет. Об этом можно судить из сообщения НЭК «Укрэнерго».

Как сообщается, сегодня утром враг снова нанес массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Новые повреждения усугубили ситуацию в энергосистеме Украины.

Но стабилизационные графики почасовых отключений, которые были введены с 6 часов утра во всех регионах, отменены.

Для ликвидации аварий, вызванных последствиями ракетных обстрелов, в отдельных регионах операторами распределительных сетей (облэнерго) были введены локальные ограничения потребителей в пределах областей.

В дальнейшем величина требуемого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.

Энергетики напоминают всем украинцам, как важно сейчас экономить электроэнергию, не включать сразу несколько мощных электроприборов в сеть (например, бойлеры, электрочайники, электрообогреватели, утюги, электроплиты и духовки).

«Друзья, мы снова просим вас о помощи. Наши ремонтные бригады уже начали ликвидацию повреждений там, где это разрешили военные. Помочь им может каждый, у кого сейчас есть свет. Экономное потребление электроэнергии поможет удержать баланс в энергосистеме и не допустить аварийных повреждений электросетей из-за перегрузки», – говорится в обращении «Укрэнерго».