Отключение света в Одессе 4 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 4 сентября. Многие абоненты останутся без света до 19:00.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00:
- Академика Глушко ул., 26,
- Ильфа и Петрова ул., 11А, 13, 13А, 15, 17, 19
Работы продлятся до 19:00:
- Пр-кт Свободы, 32,36 до 19.00
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Балковская ул., 193,
- Богдана Хмельницкого ул., 51-98,
- Дальницкая ул., 15, 17,
- Зоопарковая ул., 8в,
- Маршала Говорова ул., 10Д, 10-Д,
- Святослава Рихтера ул., 122А, 126, 128, 130,
- Степная ул., 19, 23/25,
- Шота Руставели ул.,9
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00:
- Академика Панкратовой ул.1-31а,
- Владимира Хавкина ул.,1-31,
- Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
- Круговая ул.,10Б-58,
- Матросская ул.,2,
- Степная ул.1-31,
- Хуторская ул., 15-71
Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.
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