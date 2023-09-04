Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 4 сентября: адреса

Отключение света в Одессе 4 сентября: адреса

В ДТЭК «Одесские электросети» сообщают о проведении аварийно-восстановительных работ 4 сентября. Многие абоненты останутся без света до 19:00.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00:

  • Академика Глушко ул., 26,
  • Ильфа и Петрова ул., 11А, 13, 13А, 15, 17, 19

Работы продлятся до 19:00:

  • Пр-кт Свободы, 32,36 до 19.00

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Балковская ул., 193,
  • Богдана Хмельницкого ул., 51-98,
  • Дальницкая ул., 15, 17,
  • Зоопарковая ул., 8в,
  • Маршала Говорова ул., 10Д, 10-Д,
  • Святослава Рихтера ул., 122А, 126, 128, 130,
  • Степная ул., 19, 23/25,
  • Шота Руставели ул.,9

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00:

  • Академика Панкратовой ул.1-31а,
  • Владимира Хавкина ул.,1-31,
  • Геологическая ул.,9, 9А, 23А,
  • Круговая ул.,10Б-58,
  • Матросская ул.,2,
  • Степная ул.1-31,
  • Хуторская ул., 15-71

Ранее мы рассказывали, что в Одессе можно подключить интернет, работающий без света. Для этого вам нужно подключиться к сети по оптоволокну, используя технологию GPON. О компаниях, которые предоставляют такую услугу, условия подключения и их стоимость, вы можете узнать, перейдя по ссылке выше.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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