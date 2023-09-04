Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі 4 вересня: адреса

Відключення світла в Одесі 4 вересня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт 4 вересня. Багато абонентів залишаться без світла до 19:00.

Південний РЕМ

Роботи продовжаться до 17:00:

• Академіка Глушка вул., 26,
• Ільфа та Петрова вул., 11А, 13, 13А, 15, 17, 19

Роботи продовжаться до 19:00:

• Пр.-кт Свободи, 32,36 до 19.00

Центральний РЕМ

Роботи продовжаться до 19.00:

• Балківська вул., 193,
• Богдана Хмельницького вул., 51-98,
• Дальницька вул., 15, 17,
• Зоопаркова вул., 8в,
• Маршала Говорова вул., 10Д, 10-Д,
• Святослава Ріхтера вул., 122А, 126, 128, 130,
• Степова вул., 19, 23/25,
• Шота Руставелі вул., 9

Північний РЕМ

Роботи продовжаться до 19.00:

• Академіка Панкратової вул.1-31а,
• Володимира Хавкіна вул., 1-31,
• Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
• Кругова вул., 10Б-58,
• Матроська вул., 2,
• Степова вул. 1-31,
• Хуторська вул., 15-71

Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.

Читайте також:

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати