Відключення світла в Одесі 4 вересня: адреса

У ДТЕК «Одеські електромережі» повідомляють про проведення аварійно-відновлювальних робіт 4 вересня. Багато абонентів залишаться без світла до 19:00.
Південний РЕМ
Роботи продовжаться до 17:00:
• Академіка Глушка вул., 26,
• Ільфа та Петрова вул., 11А, 13, 13А, 15, 17, 19
Роботи продовжаться до 19:00:
• Пр.-кт Свободи, 32,36 до 19.00
Центральний РЕМ
Роботи продовжаться до 19.00:
• Балківська вул., 193,
• Богдана Хмельницького вул., 51-98,
• Дальницька вул., 15, 17,
• Зоопаркова вул., 8в,
• Маршала Говорова вул., 10Д, 10-Д,
• Святослава Ріхтера вул., 122А, 126, 128, 130,
• Степова вул., 19, 23/25,
• Шота Руставелі вул., 9
Північний РЕМ
Роботи продовжаться до 19.00:
• Академіка Панкратової вул.1-31а,
• Володимира Хавкіна вул., 1-31,
• Геологічна вул., 9, 9А, 23А,
• Кругова вул., 10Б-58,
• Матроська вул., 2,
• Степова вул. 1-31,
• Хуторська вул., 15-71
Раніше ми розповідали, що в Одесі можна підключити інтернет без світла. Для цього вам потрібно підключитися до мережі оптоволокном, використовуючи технологію GPON. Про компанії, які надають таку послугу, умови підключення та їх вартість, ви можете дізнатися, перейшовши на посилання вище.
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