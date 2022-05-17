Отключение газа в Одессе: кому не повезет 18 мая

В среду, 18 мая 2022 года, в Одессе останутся на день без газа жители 6 улиц.
Как сообщили в городском Управлении эксплуатации газового хозяйства, причина отключения газа – аварийная ситуация на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. Тираспольское шоссе, 27.
Так, на срок выполнения работ по устранению утечки газа 18 мая 2022 г. с 9:00 до 17:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
- ул. Самарская, 4;
- ул. Проселочная, 10, 10А;
- Дальницкое шоссе, 2, 2 кв.2; 2А кв.13; 2/5А; 2/7; 2/8; 2/9; 2/14; 2/16; 2/19; 2/30; 2/31; 3; 4; 4А; 5; 9; 12; 18; 26;
- Тираспольское шоссе, 15, 21;
- ул. Моторная, 6, 8;
- Овидиопольская дуга, 3.
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