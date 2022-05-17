Новости Одессы и Одесской области

Отключение газа в Одессе: кому не повезет 18 мая

Отключение газа в Одессе: кому не повезет 18 мая

В среду, 18 мая 2022 года, в Одессе останутся на день без газа жители 6 улиц.

Как сообщили в городском Управлении эксплуатации газового хозяйства, причина отключения газа – аварийная ситуация на распределительном газопроводе высокого давления по адресу: ул. Тираспольское шоссе, 27.

Так, на срок выполнения работ по устранению утечки газа 18 мая 2022 г. с 9:00 до 17:00 часов будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  1. ул. Самарская, 4;
  2. ул. Проселочная, 10, 10А;
  3. Дальницкое шоссе, 2, 2 кв.2; 2А кв.13; 2/5А; 2/7; 2/8; 2/9; 2/14; 2/16; 2/19; 2/30; 2/31; 3; 4; 4А; 5; 9; 12; 18; 26;
  4. Тираспольское шоссе, 15, 21;
  5. ул. Моторная, 6, 8;
  6. Овидиопольская дуга, 3.

Читайте также: Ждать квитанцию за газ теперь необязательно: как узнать сумму, которую надо оплатить?

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить