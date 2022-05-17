Отключение газа в Одессе: кому не повезет 18 мая

Отключение газа в Одессе: кто останется без голубого топлива 10 и 11 мая В Одессе 10 и 11 мая 2022 года из-за аварийной ситуации на газопроводе и ремонтных работ планируется на время прекратить газоснабжение жителей ряда домов в Приморском и Киевском районах города.

Об этом сообщает городское Управление эксплуатации газового хозяйства. ПОДРОБНЕЕ

Часть одесских домов 3 и 4 мая останется без газа В связи с выполнением работ на распределительном газопроводе низкого давления 3 мая газа не будет в одном доме на Академической, а 4 мая на нескольких центральных улицах. ПОДРОБНЕЕ