Ждать квитанцию за газ теперь необязательно: как узнать сумму, которую надо оплатить?

В «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» рассказали потребителям, как узнать задолженность за газ, не дожидаясь квитанции. В этом помогут сайт компании и чат-боти у Viber та Telegram.

В своем обращении к клиентам ООО «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» отмечает, что, рассчитываясь за услуги вовремя, потребители помогают зарезервировать необходимый объем природного газа и обеспечить энергоресурсом предприятия и население Одесского региона.

При этом не обязательно ожидать бумажной квитанции для оплаты.

Узнать информацию о начислениях и получить электронный счет можно по доступным сервисам:

личный кабинет для бытовых потребителей на сайте ООО «Одесагаз-ПОСТАЧАННЯ» gazpostach.od.ua;

чат-боты в Viber и Telegram (Viber – gazpostach.od.ua/support/ или Телеграм – www.gazpostach.od.ua/tsupport/);

Контакт- центр: (0 800) 20-10-04; (093) 170-36-66.