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Откладывайте на старость: Кабмин планирует запустить накопительную пенсионную систему

Откладывайте на старость: Кабмин планирует запустить накопительную пенсионную систему

Уже с 2021 года в Украине могут запустить накопительную пенсионную систему. А также урегулировать работу негосударственных пенсионных фондов.

Об этом сказано в обновленной программе деятельности правительства, которую опубликовали на сайте Кабмина.

Планируется, что минимальный уровень пенсии подтянут до 40% от зарплаты. А пенсию ежегодно будут перерасчитывать для 11 млн пенсионеров.

Так, Кабмин намерен адаптировать украинские законы о негосударственных пенсионных фондах по законодательство ЕС.

Напомним, ранее в правительстве заявили, что накопительная система – это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку.

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