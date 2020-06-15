Откладывайте на старость: Кабмин планирует запустить накопительную пенсионную систему

Уже с 2021 года в Украине могут запустить накопительную пенсионную систему. А также урегулировать работу негосударственных пенсионных фондов.
Об этом сказано в обновленной программе деятельности правительства, которую опубликовали на сайте Кабмина.
Планируется, что минимальный уровень пенсии подтянут до 40% от зарплаты. А пенсию ежегодно будут перерасчитывать для 11 млн пенсионеров.
Так, Кабмин намерен адаптировать украинские законы о негосударственных пенсионных фондах по законодательство ЕС.
Напомним, ранее в правительстве заявили, что накопительная система – это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку.