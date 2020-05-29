Услышал, что уже скоро в Украине введут накопительную пенсионную систему: это правда?

Видимо, да. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что накопительная пенсионная система станет действительностью уже с начала 2021 года: «Для нас это неизбежность – двигаться к пенсионной системе с накопительными фондами… Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 года – это вполне реально ввести».

По словам премьера, накопительная система – это единственный путь для будущих пенсионеров получать достойную пенсию, а для бизнеса – сохранить адекватную нагрузку.

– Обсуждается следующий вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы, ни для человека; еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн, – объяснил глава Кабмина.

Также премьер заявил, что будет три варианта забрать свои пенсионные деньги:

– Первый – при достижении пенсионного возраста получи всю сумму и делай, что хочешь.

– Второй – рассрочка выплат на 5-10 лет.

– Третий – пожизненное содержание.

— Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек, – пояснил премьер-министр.

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