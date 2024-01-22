На войне погиб гранатометчик-штурмовик из Одесщины

Южненская громада завтра, 23 января 2024 года, проведет в последний путь гранатометчика десантно-штурмового батальона, солдата Сергея Анатольевича Сузанского.
Об этом сообщили на facebook-странице Южненского горсовета.
Сергей Сузанский родился в 1993 году. Жил в селе Сычавка, говорится в сообщении.
Погиб Сергей во время выполнения боевого задания 17 января 2024 в районе Красногоровки Покровского района Донецкой области.
Солдат Сузанский защищал Украину в рядах 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ – одной из самых боеспособных бригад Сил обороны.
В горсовете сообщили, что прощание с Сергеем Сузанским состоится 23 января 2024 года.
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Также 23 января в громаде объявлен Днем траура.
В знак скорби просим обеспечить приспущение Государственного Флага Украины на домах и зданиях громады. В 10:00 почтим память погибшего военнослужащего минутой молчания, —
написали в Южненском горсовете.
Жителей громады просят приобщиться к траурной церемонии и провести Сергея Сузанского, отдавшего свою жизнь за украинский народ, в последний путь.