На войне погиб гранатометчик-штурмовик из Одесщины

На севере Одесской области продолжается настоящая зима (фоторепортаж) Не успели мы оглянуться, как зима уже перевалила за свой «экватор». И от снега в Одессе остались одни воспоминания. А вот на севере Одесской области зимняя сказка продолжается. ПОДРОБНЕЕ

Успейте оформить субсидию на уголь и дрова Жители частных домов в отопительный сезон имеют право на субсидию для приобретения твердого печного бытового топлива: угля или дров. Если семья еще не получала субсидию на твердое топливо в 2023 году, можно обратиться за ней и в январе-феврале 2024 года. ПОДРОБНЕЕ

Какие необычные услуги предоставляет железная дорога и как их заказать Многие услуги «Укрзалізниці», которые ранее предоставлялись исключительно на вокзалах или железнодорожных станциях, перешли в онлайн. Теперь на сайте services.uz.gov.ua можно сообщить о забытых в поезде вещах, заказать вокзального помощника или специальный вагон для людей с инвалидностью, а также отдельно купить билеты для военнослужащего или группы людей. «Одесская жизнь» узнавала, сколько стоят такие услуги и какие данные нужны для заполнения онлайн-форм. ПОДРОБНЕЕ