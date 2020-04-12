От коронавируса в Одесской области скончалась пожилая женщина

Смерть от вирусного заболевания зафиксировали в городе Подольск.
Об этом сообщил губернатор Одесской области Максим Куцый.
По его словам, пациентке был 61 год.
“К сожалению, у нас первый в регионе летальный случай от коронавируса, – написал глава обладминистрации в соцсетях. – Ушла из жизни женщина 1959 г.р. в Подольске. Мои соболезнования близким”.
Отметим, что, по состоянию на утро 12 апреля, в Одесской области подтверждено 67 случаев заболевания на коронавирусную инфекцию.
В Украине к 12 апреля 2777 зболевших, 89 выздоровело, 84 скончалось.
Фото: Око планеты
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