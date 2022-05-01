Война на юге: Одессу обстреляли ракетами, большие потери оккупантов на Змеином, рф не в силах наступать на Николаев

В Оперативном командовании «Юг» сообщили военную ситуацию на Юге Украины на утро 1 мая.

В Николаевско-Херсонском направлении продолжается ведение боевых действий. Враг, не имея активности в продвижении, закрепился на позиции и продолжает артиллерийско-минометные обстрелы.

При новых попытках разведки обстановки беспилотниками, противник потерял еще 2 «Орлана-10» в Николаевской области. Попадания наших подразделений были сокрушительными.

В Херсонской области артиллерийским огнем наши воины уничтожили вражескую станцию ​​радиоэлектронной борьбы «Реппелент-1».

Очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Дополнительно мир стал чище на 42 рашиста.

По Одессе вновь нанесен ракетный удар. На этот раз с оккупированной территории Крыма ракетным комплексом «Бастион» выпущены 3 ракеты «Оникс», попавшие в взлетно-посадочную полосу. Разрушение привело к невозможности дальнейшей эксплуатации ЗПС. Пострадавших нет.

В преддверии 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил. Так, оперативным путем получена информация о диверсионной заготовке – тираже газеты «Приднестровье» от 2 мая 2022 года с якобы официальным обращением жителей Приднестровья к путину с просьбой о защите от нападения украинских Вооруженных Сил. Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы.

Корабельная группировка противника продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря и угрожает нанесением ракетных ударов по всей территории Украины.

В канун поминальных дней напоминаем и призываем о необходимости быть бдительными и сознательными,

избегать массовых скоплений людей, соблюдать ограничения комендантского часа, не подвергать себя опасности посещением запрещенных зон и территорий.