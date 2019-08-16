Остался в кресле: Урбанский незаурядно пресек драки в облсовете

Анатолий Урбанский принял решение пока остаться на посту главы Одесского областного совета.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня депутаты должны были избрать нового главу областного совета, но сессия началась дракой и потасовками.

Урбанский также пока остался депутатом областного совета, хотя это противоречит закону. Избравшись в Верховную Раду, он должен был отказаться и от должности, и от полномочий депутата облсовета.

Напомним, открытие сессии Одесского областного совета сегодня сопровождалось митингами.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета