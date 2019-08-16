Скандальная сессия Одесского облсовета: митинги, гроб погибшей трассе, драка и укушенный нос

Сегодняшняя сессия Одесского областного совета должна принять несколько резонансных решений, против которых жители города пришли митинговать.
У здания облсовета собралось несколько групп людей, каждая из которых выдвигает свои требования.
Первая группа митингующих собрала противников избрания главой облсовета депутата от «Оппозиционного блока» Виталия Саутёнкова. Его обвиняют в сепаратизме и пророссийских взглядах. На пост главы облсовета будет претендовать директор медиа–холдинга «Думская» Юрий Басюк, сообщает сама «Думская».
Вторая группа одесситов пришла защищать Александра Ройтбурда, которого сегодня хотят снять с поста директора Одесского художественного музея.
Участники третьей группы митингующих принесли на свою акцию гроб с похоронными венками и надписью с названием трассы «Одесса-Киев». Они протестуют против разрушения дорог, на которые допускают большегрузы, и коррупции в контролирующих органах.
Кроме того, у стен облсовета сегодня подрались два активиста – Стас Домбровский и Владислав Балинский. Домбровский укусил противника за нос, после чего его увела полиция.
Фото: Таймер, Думская
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