Об этом на свой страницев фейсбук рассказала Ангелина Любчак — мама погибшего защитникк из Одессы Александра Свища, более известного под позывным «Фарш».

“Сегодня, утром 12.05, она позволила своей собачке справить нужду под баннером на Аллее Героев! Прямо на цветы, которые принесли родные к своему Герою!”, — написала Ангелина Любчак, отметив, что женщину, видимо, не коснулась война и она не знает что такое потерять близкого.

На замечание мамы погибшего Защитника, “героиня” и не подумала извиниться, а начала передразнивать и требовать общаться “российскою”.

По словам посетителей мемориала, люди часто гуляют по парку с собаками, но ведут себя вежливо, и проходя мимо Аллеи держат их на поводке близко к себе.

“Также есть предупредительные таблички! Но в таком случае виноваты именно хозяева!” — возмущается Ангелина.

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