Осеннее меню: что приготовить из тыквы

Тыква обладает нейтральным вкусом, поэтому идеально подходит для приготовления как первых и вторых блюд, так и десертов. Предлагаем вам несколько оригинальных рецептов из этого необычайно полезного осеннего овоща.

Пряные макароны с тыквой и творогом

Макароны – 300 г, тыква – 100 г, лук – 1 шт., творог – 150 г, масло оливковое, соль, паприка, кунжут и мускатный орех – по вкусу.

Тыкву нарезать кубиками и проварить в течение 5 минут в подсоленной воде. Затем жидкость слить, оставив отдельно в чашке 50 мл.

Макароны варить до полуготовности. После этого откинуть их на дуршлаг.

Лук очистить, измельчить, обжарить в сотейнике на оливковом масле до прозрачности.

Переложить макароны и тыкву в сотейник к луку. Посыпать мускатным орехом и паприкой. После этого влить жидкость с тыквы, которую заранее откладывали. Аккуратно перемешать и тушить все до готовности.

Творог размять вилкой.

Макароны с тыквой разложить по тарелкам, добавить творог и посыпать кунжутом.

Тыквенный кекс с цитрусовой помадкой

Для теста: тыква – 200 г, мука – 13 столовых ложек, сахар – 10-12 столовых ложек, яйца – 4 шт., растительное масло – 210 мл, разрыхлитель – 2 чайные ложки, ваниль – по вкусу, корица – 1-2 чайные ложки.

Для апельсиновой помадки: апельсиновый сок – 100 г, сахар – 2 столовые ложки, сливочное масло – 50 г, картофельный или кукурузный крахмал – полная чайная ложка.

Тыкву очистить и натереть на мелкой терке. Взбить яйца с сахаром до кремообразного состояния. Добавить к яйцам тыкву, растительное масло, не переставая взбивать. Затем уменьшить обороты, добавить просеянную муку с разрыхлителем, корицей и щепоткой соли, ваниль, взбить до однородности теста.

Перелить тесто в форму для кекса и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 45 минут (до сухой спички).

Приготовить тем временем глазурь. Соединить сок с сахаром и сливочным маслом, поставить на огонь, подогреть. Взять чашку, добавить крахмал, влить туда немного сока и перемешать, затем эту смесь добавить обратно в апельсиновый сок с маслом и варить до загустения. Полить готовый кекс помадкой и, по желанию, можно посыпать орехами.

Сок из тыквы и апельсина

Тыква – 3 кг, апельсин – 2 шт., лимонная кислота – 2 чайные ложки, сахар – 200 г, вода – по усмотрению.

Тыкву очистить и нарезать, апельсин вымыть, не очищать, разрезать пополам. Далее ингредиенты залить водой – так, чтобы ее уровень был на 1-2 см выше.

Добавить чайную ложку лимонной кислоты и оставить массу на 6 часов.

Затем достать апельсин, очистить от кожуры и поставить емкость на плиту. Варить массу, пока тыква не станет мягкой, остудить.

В остывшую смесь добавить еще один очищенный апельсин и измельчить всю массу вместе с жидкостью в блендере.

Процедить сок через двойной слой марли. Добавить в него еще чайную ложку лимонной кислоты и 200 г сахара, размешать.

Довести до кипения, разлить по простерилизованным банкам.

Хранить в прохладном месте.

Тыквенный пирог

Мука – 8 столовых ложек, сливочное масло – 115 г, сахар – 10 столовых ложек, яйцо – 1 шт., тыквенное пюре – 150 г, ваниль, корица, молотый имбирь, мускатный орех, молотая гвоздика, кардамон – по вкусу.

Для посыпки: сахар – 2 столовые ложки, корица – 2 чайные ложки.

Сливочное масло растопить в микроволновке. Затем смешать его с сахаром, яйцом и тыквенным пюре. Добавить специи. Перемешать до однородной массы. Через сито просеять муку и снова хорошо перемешать.

Тесто переложить в форму, посыпать сахаром и корицей. Выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Охладить и подавать к столу.

Инна Голубева

Фото: картина Berry Fritz