Осеннее Черное море: одесский эколог показал красоту медуз и новые «шарики» на дне (видео)

Лето закончилось, но для жителей Одессы наступил долгожданный бархатный сезон. А одесский эколог Владислав Балинский продолжает следить за нашим морем. Он устроил очередные «понырялки» на морское дно за волнорезом одного из пляжей и снял завораживающее видео.

Как поделился эколог на своей странице в Facebook, температура моря сейчас составляет около 22 градусов. Вода за волнорезом «равномерно мутноватая, но не сильно».

«В последние несколько раз моих понырялок (около двух недель назад) наблюдалось очень интенсивное подводное вдольбереговое течение. Направлено оно было как обычно против часовой стрелки (от Южного к Черноморску), но многократно усиленно господствующими ветрами соответствующей направленности. Скорее всего, благодаря интенсивным течениям и бризовым процессам (сильные ветра) в этом году температура оставалась достаточно холодной. И несмотря на громадный фактор опреснения и загрязнения биогенами, нам пока удавалось избежать массового цветения и заморных процессов. Надеюсь, так будет и в дальнейшем»,

– поделился Балинский.

При этом он отмечает, что медуз корнеротов не так уж и много – в прошлом году в это время их было в разы больше.

«Однако, посмотрите, какие они разноцветные изящные и красивые. Порхают в толще воды как бабочки»,

– делится впечатлениями эколог.

Также, по его словам, по сравнению с серединой августа, стало ощутимо меньше крупной кефали, тем не менее, ее достаточно:

«Плотные стаи атерины жмутся к берегу, да так плотно, что бакланы объедаются и взлетают как перегруженные бомбардировщики».

Кстати, на морском дне снова можно заметить прозрачные и подвижные слизистые «шарики» – это в очередной раз отнерестились многощитинковые черви (нереиды). Напомним, они служат прекрасной кормовой базой для многих видов черноморских рыб.

Между тем, Балинский отмечает, что в этом году осень вряд ли пощадит купальщиков: скорее всего, море достаточно быстро охладится.

Напомним, ранее эколог Владислав Балинский погрузился на морское дно в середине августа и понаблюдал за жизнью морских обитателей.

Читайте также: Опасно, но не смертельно: чем угрожают людям медузы в море возле Одессы? (видео).

Фото: скриншот с видео Владислава Балинского