Є перші успіхи: в Одесі продовжується операція з підняття танкера Delfi (відео)

Сьогодні продовжується операція з підйому танкера Delfi з мілини.

Про це у Facebook повідомив Андрій Ставніцер.

– Є перший успіх сьогодні. За кілька ранкових годин вдалося нарешті зростити 300-метровий сталевий трос, закріплений в лебідці буксира “Австралія”, зі стропом, зафіксованим в носовій частині Delfi. Зараз тросом будуть з’єднувати наш P&O Balqis з кормою танкера. Потім можна починати головну частину операції, – зазначив Ставніцер.

Есть первый успех сегодня. За несколько утренних часов удалось наконец срастить 300-метровый стальной трос, закрепленный… Gepostet von Stavnitser Andrey am Samstag, 25. Juli 2020

Нагадаємо, вчора була чергова спроба підняти судно з мілини, однак в ході операції виникли технічні труднощі і роботи продовжено до сьогодні. Також вчора зранку стався масштабний витік нафтопродуктів з Delfi.

Фото: Одесская жизнь