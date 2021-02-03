Новости Одессы и Одесской области

112 Украина, NewsOne и ZIK попали под санкции: что происходит?

112 Украина, NewsOne и ZIK попали под санкции: что происходит?

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Ограничения вводят сроком на 5 лет.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом говорится на сайте президента.

Санкции наложены на ряд телеканалов, которыми владеет Тарас Козак. В частности, санкции введены против компаний “ТВ Выбор”, “Телерадиокомпания “112-ТВ”, “Лидер ТВ”, “Партнер ТВ”, “Новости 24 часа”, “Новые коммуникации”. Они вещают под брендами “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Телеканалы прекратили вещание. Указом Зеленского предусмотрено, что телеканалы лишат лицензии.

Санкции против телеканалов принимались путем письменного голосования во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. “За” такое решение проголосовали 17 из 19 членов СНБО.

Об этом на телеканале “Украина 24” сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

“Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования членов СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали “за”. Один член СНБО воздержался и один находится в командировке”, – заявил Данилов.

Читайте также: Более 40% одесситов не смотрят телевидение 

 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Большая политика: фирма из Одессы попала под американские санкции
    Большая политика: фирма из Одессы попала под американские санкции

    Министерство финансов США ввело санкции против фирмы из Одессы. Ее обвиняют в перевозке венесуэльской нефти.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Кто такой Савик Шустер и почему он вернулся в Украину?
    Кто такой Савик Шустер и почему он вернулся в Украину?

    До того как стать успешным украинским телеведущим, Савик Шустер работал в прессе и на радио, освещал вооруженные конфликты в Афганистане, Ливане и Израиле, Чаде, Никарагуа, бывших Югославии и Советском Союзе. С 2001-го по 2004 год он вел ток-шоу на российском канале НТВ, а с 2005-го по 2016 год жил и работал в Украине. Здесь он стал известен благодаря своим скандальным политическим шоу. Однако из-за конфликтов с властью ему пришлось прекратить работу и на время уехать из страны. В 2019 году журналист вернулся обратно в качестве ведущего программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

    ПОДРОБНЕЕ
  • Телевизионные кошмары: куда пропали фильмы и познавательные передачи?
    Телевизионные кошмары: куда пропали фильмы и познавательные передачи?

    Хотя нас и пугают, что телевизор опасен для пожилых людей и ухудшает мыслительные способности, других развлечений для пенсионеров у нас, к сожалению, не так много. Особенно сейчас, во время карантина. К нам в редакцию часто поступают звонки от немолодых одесситов с жалобами на то, что местная телепрограмма рассчитана неизвестно на кого, и пожилым людям смотреть совершенно нечего. Такие же жалобы поступают и по поводу передач на общеукраинских каналах.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как развивается ОТТ-телевидение
    Как развивается ОТТ-телевидение

    Новые технологии упрощают жизнь людям, в том числе и в плане поиска информации. Интернет-пространство, тысячи телеканалов платного ТВ, радио, печатные издания — выбор поистине огромен. Но есть технологии, которые опережают свое время.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Телевидение без границ: почему стоит включить канал ZIK в онлайн-режиме
    Телевидение без границ: почему стоит включить канал ZIK в онлайн-режиме

    Сегодня, чтобы посмотреть любимый телеканал, не обязательно включать телевизор. В настоящее время большую популярность, кроме традиционного ТВ, спутникового или кабельного, завоевывает телевещание в формате онлайн. Благодаря техническому прогрессу и общему доступу к сети Интернет, многие ТВ-передачи можно смотреть на ноутбуке, планшете или смартфоне.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить