112 Украина, NewsOne и ZIK попали под санкции: что происходит?

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций в отношении народного депутата Тараса Козака, а также восьми компаний. Ограничения вводят сроком на 5 лет.

Об этом говорится на сайте президента.

Санкции наложены на ряд телеканалов, которыми владеет Тарас Козак. В частности, санкции введены против компаний “ТВ Выбор”, “Телерадиокомпания “112-ТВ”, “Лидер ТВ”, “Партнер ТВ”, “Новости 24 часа”, “Новые коммуникации”. Они вещают под брендами “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Телеканалы прекратили вещание. Указом Зеленского предусмотрено, что телеканалы лишат лицензии.

Санкции против телеканалов принимались путем письменного голосования во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. “За” такое решение проголосовали 17 из 19 членов СНБО.

Об этом на телеканале “Украина 24” сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания.

“Состоялось заседание СНБО, где путем письменного голосования членов СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины. Из 19 членов СНБО 17 проголосовали “за”. Один член СНБО воздержался и один находится в командировке”, – заявил Данилов.

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